Helena Prestes e Javier Martinez | la verità sul tradimento

A Verissimo scoppia il gelo: Helena Prestes confessa l’incontro segreto con l’ex, Javier Martinez perdona ma resta il dubbio. E ora si parla di matrimonio e figli Qualcosa tra loro sembrava troppo perfetto. Ma cosa si nasconde davvero dietro ai sorrisi? Helena Prestes e Javier Martinez si sono presentati a Verissimo più uniti che mai, proclamando amore eterno, progetti di nozze e il desiderio di allargare la famiglia. Tutto sembrava filare liscio, finché Silvia Toffanin non ha aperto una ferita ancora fresca: quella dell’ex fidanzato. Nel cuore dell’estate, infatti, Helena ha rivisto in segreto il suo ex senza dirlo a Javier. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Helena Prestes e Javier Martinez: la verità sul tradimento

In questa notizia si parla di: helena - prestes

Helena Prestes incinta? Lei rompe il silenzio e si sfoga nel caos

Helena Prestes incinta? Il gesto di Javier scatena il gossip

Helena Prestes conferma il test di gravidanza: le dichiarazioni inaspettate

#HelenaPrestes e #JavierMartinez a #Verissimo: la nostra vita a #Terni https://umbriaon.it/helena-prestes-e-javier-martinez-a-verissimo-la-nostra-vita-a-terni/… @helenaprestes - X Vai su X

Love is in the air Helena Prestes e Javier Martínez vi aspettano oggi a #Verissimo Vai su Facebook

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: “Abbiamo superato una crisi e ora sogniamo il matrimonio” - Ospiti della puntata odierna di Verissimo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato a cuore aperto la loro storia d’amore, ... Lo riporta tuttosulgossip.it

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: il desiderio di creare una famiglia | Video Mediaset - Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo hanno raccontato la loro bellissima storia d'amore dopo il GF. Da superguidatv.it