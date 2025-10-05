Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo | il desiderio di creare una famiglia | Video Mediaset

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo hanno raccontato la loro bellissima storia d’amore dopo il GF. I due bellissimi ex gieffini hanno parlato della loro vita insieme. Tutti i giorni si supportano a vicenda e si sostengono, anche nel rapporto con i genitori. Helena rimpiange non poter parlare con sua madre e Javier cerca di aiutarla senza però intromettersi troppo. Insieme hanno svelato a Silvia Toffanin la loro voglia di metter su famiglia ma soprattutto di avere un bebè. Video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: il desiderio di creare una famiglia | Video Mediaset

