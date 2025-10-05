Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo | dalla crisi ai progetti di nozze | ‘Sogniamo un figlio’
L’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez è più forte che mai. Ospiti del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, i due ex protagonisti del Grande Fratello hanno raccontato la loro relazione, nata quasi in punta di piedi all’interno della Casa e oggi diventata una storia solida e matura. Dopo l’uscita dal reality, infatti, hanno scelto di andare a vivere insieme a Terni, dove hanno iniziato una nuova vita lontano dai riflettori. Convivenza e nuovi progetti. Da otto mesi Helena e Javier sono inseparabili. Nonostante le voci di crisi che per un periodo hanno fatto il giro del web, la coppia ha smentito con fermezza ogni rumor, confermando che il loro legame è più forte che mai: “Sì, assolutamente — ha detto Javier — il sogno nel cassetto di entrambi è formare una famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: helena - prestes
