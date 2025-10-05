Harry Kane batte un altro record mentre il Bayern mantiene un inizio perfetto

2025-10-04 23:27:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Bundesliga. Il Bayern Monaco ha mantenuto il loro perfetto inizio per la stagione, poiché due gol da Luis Diaz – i suoi primi dopo soli 15 secondi – e uno sciopero di Harry Kane hanno segnato la sfida di Eintracht Frankfurt. Kane, che ha anche colpito la lavorazione del legno dalla gamma di punta nella seconda metà, ha segnato il suo 11 ° gol in campionato per diventare il primo giocatore della Bundesliga a raggiungere quel segno dopo sei partite. Il capitano dell’Inghilterra ha iniziato la stagione in modo elettrico e ora ha 18 gol in 10 partite in tutte le competizioni finora in questo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: harry - kane

