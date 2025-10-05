Hanno scelto loro Colpo di scena sui candidati alle regionali | i nomi per il centrodestra

5 ott 2025

Sono giorni di grandi movimenti nella politica italiana, segnati da decisioni che stanno mettendo alla prova la compattezza della coalizione di centrodestra al governo. Il clima è quello di una fase cruciale, in cui le scelte sui territori e la definizione degli equilibri interni non riguardano solo candidature locali, ma anche la distribuzione del potere e la tenuta complessiva dell’alleanza che guida il paese. Tutto si gioca tra incontri riservati, trattative sottili e un costante tentativo di mantenere il fragile equilibrio tra le ambizioni di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. In questo contesto, i vertici di governo cercano di mostrarsi uniti, ma dietro le quinte le trattative si fanno serrate e i contrasti non mancano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

