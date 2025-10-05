Hanno rubato la Gioconda! Storia semiseria del furto del secolo scorso

Domenica 12 ottobre alle ore 18, presso l'Auditorium di Paderno-Udine (via Piemonte 82), torna il divertente e interessante spettacolo ideato da Valerio Marchi e tratto da una incredibile storia vera.Con l'autore, sul palco, quattro giovani attori: Isabella Perissin (nei panni di Monna Lisa). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: rubato - gioconda

Ripetita Iuvant Da alcuni giorni questo post gira sul web. A onor del vero molto interessante e accattivante, ma su questa storia, modestamente, ho da dire anch'io la mia e... se avrete pazienza, in fondo al post, ne capirete il nesso. “Io sono la GIOCONDA di Le - facebook.com Vai su Facebook

“Mi hanno rubato il volto e diffuso una mia finta foto nuda”: la storia di Arianna, travolta dall’incubo dei deepfake - C’è un prima e un dopo nella vita di Arianna, 19 anni, studentessa di Foggia. Segnala greenme.it