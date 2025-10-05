Lewis Hamilton è stato penalizzato al termine del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in settima posizione ma, un paio di ore dopo l’esposizione della bandiera a scacchi, i commissari di gara hanno inflitto una sanzione al britannico per track limits. Il sette volte Campione del Mondo ha superato i limiti della pista nella parte conclusiva del Gran Premio, quando era in crisi con i freni. Le pasticche erano nei fatti terminate e Lewis Hamilton è stato chiamato a stringere i denti al volante della propria monoposto, ma in una condizione così critica non ha potuto evitare di tagliare delle chicane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hamilton penalizzato a Singapore: cos’è successo in gara, la sanzione e il nuovo ordine d’arrivo