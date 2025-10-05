Hamburger di cinghiale ritirato dai supermercati l'allerta del Ministero | Pericolo salmonella
l Ministero della Salute richiama l'hamburger di cinghiale “Grifburger” dell’azienda Il Grifone Srl (Udine) per rischio Salmonella. Il lotto 05525, scadenza 6 ottobre 2025, non va consumato e deve essere restituito al punto vendita o alla ASL. 🔗 Leggi su Fanpage.it
