l Ministero della Salute richiama l'hamburger di cinghiale “Grifburger” dell’azienda Il Grifone Srl (Udine) per rischio Salmonella. Il lotto 05525, scadenza 6 ottobre 2025, non va consumato e deve essere restituito al punto vendita o alla ASL. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Hamburger di cinghiale ritirato dai supermercati, l’allerta del Ministero: “Pericolo salmonella”

