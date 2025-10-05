Hamas tensioni tra i capi all' estero e i clan a Gaza | i giovani contrari all' intesa|?Netanyahu | siamo a un passo|Live | i negoziati in Egitto

La scelta del sì condizionato da parte di Hadda, rimasto sul campo, si scontra con l'ascesa delle nuove leve più oltranziste, cresciute dopo l'eliminazione dei leader storici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Hamas, tensioni tra i capi all'estero e i clan a Gaza: i giovani contrari all'intesa|?Netanyahu: siamo a un passo|Live: i negoziati in Egitto

In questa notizia si parla di: hamas - tensioni

Wsj: “Tensioni tra Trump e Netanyahu dopo il raid israeliano su Hamas in Qatar”

Netanyahu a Washington: Israele e Hamas vicini a un accordo, ma tensioni restano

Proteste pro-Pal in tutta Italia, occupate diverse università | Scontri e tensioni in molte città | Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì"

#Israele – Tensioni nel governo sul piano Trump. Il premier #Netanyahu ha convocato il ministro per la Sicurezza #BenGvir e quello delle Finanze #Smotrich in seguito alla risposta di Hamas al piano. @ultimora_pol - X Vai su X

Agorà Fanpage.it. . Dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace, alcuni palestinesi festeggiano: balli e cori per le strade di Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Hamas, le tre «teste» e le tensioni tra i capi all'estero e i clan rimasti dentro Gaza: perché i giovani militanti sono contrari alla pace - La scelta del sì condizionato da parte di Hadda, rimasto sul campo, si scontra con l'ascesa delle nuove leve più oltranziste, cresciute dopo l'eliminazione dei leader storici ... Da msn.com

Chi sono i capi di Hamas? I componenti del «consiglio dei cinque» che può negoziare la pace - Ecco chi decide adesso Di quello che succede nelle stanze dei negoziati, non ci è dato sapere. Segnala msn.com