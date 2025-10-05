Hamas le tre teste e le tensioni tra i capi all' estero e i clan rimasti dentro Gaza | perché i giovani militanti sono contrari alla pace

Xml2.corriere.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta del sì condizionato da parte di Hadda, rimasto sul campo, si scontra con l'ascesa delle nuove leve più oltranziste, cresciute dopo l'eliminazione dei leader storici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

hamas le tre teste e le tensioni tra i capi all estero e i clan rimasti dentro gaza perch233 i giovani militanti sono contrari alla pace

© Xml2.corriere.it - Hamas, le tre «teste» e le tensioni tra i capi all'estero e i clan rimasti dentro Gaza: perché i giovani militanti sono contrari alla pace

In questa notizia si parla di: hamas - teste

Hamas, le tre «teste» e le tensioni tra i capi all'estero e i clan rimasti dentro Gaza: perché i giovani militanti sono contrari alla pace - La scelta del sì condizionato da parte di Hadda, rimasto sul campo, si scontra con l'ascesa delle nuove leve più oltranziste, cresciute dopo l'eliminazione dei leader storici ... msn.com scrive

hamas tre teste tensioniHamas: "Le tre condizioni per il rilascio degli ostaggi, e no a un controllo esterno di Gaza" - Netanyahu: «Vicini alla meta, ostaggi presto a casa». Si legge su lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Tre Teste Tensioni