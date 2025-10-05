hamas ha iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi a gaza

Hamas è in procinto di recuperare alcuni corpi degli ostaggi a Gaza. Lo ha riferito una fonte della stessa organizzazione, che ha interagito con il canale saudita Al-Arabiya. La fonta ha infatti spiegato al canale che che gli agenti di Hamas a Gaza hanno iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi morti in tutta la Striscia. Hamas sta raccogliendo i corpi degli ostaggi a Gaza. Inoltre, Hamas chiede tassativamente a Israele di interrompere gli attacchi aerei, per poter concludere l’operazione. Inoltre, secondo le fonti, per il trasferimento delle salme ci vorrà del tempo: su questo punto gli americani sono flessibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

