Hamas ha iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi a Gaza

Metropolitanmagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas è in procinto di recuperare alcuni corpi degli ostaggi a Gaza. Lo ha riferito una fonte della stessa organizzazione, che ha interagito con il canale saudita Al-Arabiya. La fonta ha infatti spiegato al canale che che gli agenti di Hamas a Gaza hanno iniziato a raccogliere i corpi degli ostaggi morti in tutta la Striscia. Hamas sta raccogliendo i corpi degli ostaggi a Gaza. Inoltre, Hamas chiede tassativamente a Israele di interrompere gli attacchi aerei, per poter concludere l’operazione. Inoltre, secondo le fonti, per il trasferimento delle salme ci vorrà del tempo: su questo punto gli americani sono flessibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

