Hamas approva il piano di Trump ma non si disarma
«La sorpresa non è venuta da Hamas, è stato Trump a sorprenderci», ci diceva ieri un giornalista di Gaza commentando il sì, seppur parziale, del movimento islamico al piano americano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Hamas valuta una nuova proposta per il cessate il fuoco a Gaza. Israele intanto approva l'occupazione
Gaza, Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”. Katz approva piano occupazione
Israele, Katz ignora il sì di Hamas a proposta di cessate il fuoco e approva piano per occupazione Gaza City, richiamati 60mila riservisti
Hamas risponde ai 20 punti del piano di Trump per la pace, un piano che ha già l'approvazione di Benjamin Netanyahu che ha visto accolte, ancora prima di renderlo pubblico, alcune sue richieste di mofidica. Hamas si è detto pronto ad accettare ma non sen - facebook.com Vai su Facebook
Ultimatum di Trump ad Hamas: o approva la proposta di pace presentata da Trump entro domenica alle 18 o si scatenerà l’inferno. Considerato il risultato le volte precedenti in cui Trump aveva dato ultimatum, c’è da ritenere che neanche stavolta questi toni a - X Vai su X
Ecco il testo integrale della risposta di Hamas al piano presentato da Trump - Hamas ha accettato al piano presentato il 29 settembre scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia ... Scrive iltempo.it
Perché Hamas ritarda la risposta al piano di pace di Trump - Hamas teme che il piano Trump cancelli il proprio potere nellaa Striscia. Segnala policymakermag.it