Hamas approva il piano di Trump ma non si disarma

5 ott 2025

«La sorpresa non è venuta da Hamas, è stato Trump a sorprenderci», ci diceva ieri un giornalista di Gaza commentando il sì, seppur parziale, del movimento islamico al piano americano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

hamas approva il piano di trump ma non si disarma

Hamas approva il piano di Trump, ma non si disarma

Hamas valuta una nuova proposta per il cessate il fuoco a Gaza. Israele intanto approva l'occupazione

Gaza, Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”. Katz approva piano occupazione

Israele, Katz ignora il sì di Hamas a proposta di cessate il fuoco e approva piano per occupazione Gaza City, richiamati 60mila riservisti

hamas approva piano trumpEcco il testo integrale della risposta di Hamas al piano presentato da Trump - Hamas ha accettato al piano presentato il 29 settembre scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia ... Scrive iltempo.it

hamas approva piano trumpPerché Hamas ritarda la risposta al piano di pace di Trump - Hamas teme che il piano Trump cancelli il proprio potere nellaa Striscia. Segnala policymakermag.it

