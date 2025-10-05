Una fonte di Hamas ha dichiarato all’emittente saudita Al-Arabiya che il gruppo ha iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti durante i recenti scontri nella Striscia di Gaza. L’annuncio arriva in un momento di forte tensione, con i raid israeliani che proseguono senza sosta da giorni. Secondo quanto riferito, l’organizzazione avrebbe chiesto la sospensione temporanea dei bombardamenti per poter portare a termine le operazioni di recupero. « Abbiamo chiesto la cessazione dei bombardamenti per completare l’operazione », ha affermato la fonte citata dall’emittente. L’informazione, non ancora confermata da fonti indipendenti o israeliane, si inserisce nel contesto delle difficili trattative in corso tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi ancora in vita e per la gestione dei resti delle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hamas annuncia il recupero dei corpi degli ostaggi: “Chiesto stop ai bombardamenti per completare l’operazione”