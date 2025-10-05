Hamas a Tv | recuperiamo corpi di rapiti

19.10 Una fonte di Hamas ha riferito alla rete televisiva saudita Al-Arabiya che l'organizzazione terroristica ha iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti. "Abbiamo chiesto la cessazione dei bombardamenti per completare l'operazione", ha affermato. "Hamas è molto interessato a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare immediatamente il processo di scambio dei prigionieri in base alle condizioni sul campo", ha dichiarato all'AFP un alto funzionario di Hamas a condizione di rimanere anonimo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it