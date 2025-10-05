Halloween della gentilezza una festa per tutti i bambini senza paura delle differenze

Un pomeriggio di festa, inclusione e sorrisi: l’Associazione Redivivi APS ETS ASDorganizza, in occasione di Halloween, un evento speciale dedicato a tutti i bambini e alle famiglie del territorio, per celebrare la gentilezza come super-potere e ricordare che nessuna differenza fa paura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it