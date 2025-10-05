Hai vinto tu Ballando con le stelle la seconda puntata si conclude così | la classifica

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 4 ottobre su Rai1, ha confermato tutto il fascino e la potenza televisiva dello show di Milly Carlucci, giunto al traguardo dei vent’anni. In una serata piena di emozioni, polemiche e momenti di spettacolo, la conduttrice ha guidato un cast variegato e agguerrito davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Dopo il trionfo a sorpresa di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella puntata d’esordio, la gara è ripartita con l’entusiasmo del pubblico e la curiosità di vedere come si sarebbero evoluti i nuovi equilibri in pista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it