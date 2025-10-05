Haaland sentenza il Manchester City regola il Brentford Ma Rodri si ferma di nuovo

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Preoccupazione per le condizioni dello spagnolo Ancora lui, sempre lui, inevitabilmente lui. Il Manchester City espugna il campo del Brentford con una vittoria di misura, e a deciderla è, ancora una volta, il suo implacabile bomber: Erling Haaland. Ma la gioia per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

haaland sentenza il manchester city regola il brentford ma rodri si ferma di nuovo

© Calcionews24.com - Haaland sentenza, il Manchester City regola il Brentford. Ma Rodri si ferma di nuovo

In questa notizia si parla di: haaland - sentenza

haaland sentenza manchester cityHaaland, fuoriclasse assoluto: una macchina da goal che stasera compie un grande record! - Haaland, una macchina da gol: doppietta in Champions e record con il City Quando sente l’odore del gol, Erling Haaland si trasforma: preciso, implacabile, spietato. Lo riporta calcionews24.com

haaland sentenza manchester cityArsenal-Manchester City 1-1, pagelle e tabellino: Haaland non si ferma più, Reijnders assist man, Calafiori tra i migliori, Donnarumma poco impegnato, Martinelli entra e la ... - Il Manchester City vede sfumare la vittoria in pieno recupero: Martinelli pareggia per l'Arsenal al 92' dopo il goal del solito Haaland in avvio di gara, finisce 1- Scrive goal.com

Cerca Video su questo argomento: Haaland Sentenza Manchester City