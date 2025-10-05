Ha un dolore al petto e va all?ospedale di Senigallia in taxi lo stilista Venturi Quattrini | Scusate penso di avere un infarto

SENIGALLIA Si è presentato al Pronto soccorso in taxi dicendo: «Credo di avere un infarto». Protagonista di una disavventura, finita bene, è Duccio Venturi Quattrini, il. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ha un dolore al petto e va all?ospedale di Senigallia in taxi, lo stilista Venturi Quattrini: «Scusate, penso di avere un infarto»

In questa notizia si parla di: dolore - petto

Dolore al petto, cerca un pronto soccorso su Google ma era chiuso da anni: turista morto

Sente un dolore al petto, cerca un pronto soccorso su internet ma è chiuso da anni: morto un turista

Jessie J dopo il nuovo ricovero: “La gente pensa che sia appesa a un filo. Ho dolore al petto ma mi sento forte”

"Quella sera mentre recitavo ho avvertito una sensazione di fastidio al petto, un lieve senso di oppressione, e mi sono allarmato: cosa può essere? mi sono chiesto. Nel giro di pochi secondi il dolore è cresciuto in maniera esponenziale su tutto il torace. A quel - facebook.com Vai su Facebook

Ha un dolore al petto da 10 anni, poi la scoperta: ennesimo caso di malasanità - Ci troviamo a Massa, in Toscana, dove un uomo di 49 anni è stato ricoverato d'urgenza portando alla luce un ennesimo caso di malasanità sul territorio italiano. Si legge su it.blastingnews.com

Gastrite e Dolore al Petto: Cause, Sintomi e Rimedi - Leggi l'articolo per conoscere le cause, i sintomi correlati e i rimedi ... Come scrive microbiologiaitalia.it