Ha la moglie ebrea | concerto annullato per Robbie Williams il 7 ottobre

5 ott 2025

Robbie Williams avrebbe dovuto tenere un concerto il prossimo 7 ottobre in Turchia: il cantante pop inglese è una star internazionale e i suoi spettacoli registrano il sold-out in tutto il mondo. Durante il tour, caso ha voluto che proprio quel giorno, che da due anni evoca il massacro compiuto da Hamas in Israele nel 2023, Williams dovesse cantare a Istanbul, ultima data prima del gran finale a Londra. Ma le autorità hanno vietato al cantante di tenere regolarmente lo spettacolo per ragioni di pubblica sicurezza. Istanbul quel giorno sarà attraversata da manifestazioni diverse in occasione dell’anniversario dell’assalto di Hamas a Israele e per questo motivo la società che organizzava l'evento, " in linea con una decisione presa dall’ufficio del governatore di Istanbul " ha deciso che fosse meglio sospendere tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

