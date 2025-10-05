Ha la moglie ebrea | concerto annullato per Robbie Williams il 7 ottobre
Robbie Williams avrebbe dovuto tenere un concerto il prossimo 7 ottobre in Turchia: il cantante pop inglese è una star internazionale e i suoi spettacoli registrano il sold-out in tutto il mondo. Durante il tour, caso ha voluto che proprio quel giorno, che da due anni evoca il massacro compiuto da Hamas in Israele nel 2023, Williams dovesse cantare a Istanbul, ultima data prima del gran finale a Londra. Ma le autorità hanno vietato al cantante di tenere regolarmente lo spettacolo per ragioni di pubblica sicurezza. Istanbul quel giorno sarà attraversata da manifestazioni diverse in occasione dell’anniversario dell’assalto di Hamas a Israele e per questo motivo la società che organizzava l'evento, " in linea con una decisione presa dall’ufficio del governatore di Istanbul " ha deciso che fosse meglio sospendere tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: moglie - ebrea
Il 7 ottobre di due anni fa il massacro di Hamas, salta il concerto di Robbie Williams: ha la moglie ebrea
Il 7 ottobre di due anni fa il massacro di Hamas, salta il concerto di Robbie Williams: ha la moglie ebrea - X Vai su X
Una coppia di turisti ebrei - un cittadino americano e la moglie israeliana - è stata aggredita nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di "Free Palestine". Lo riporta la stampa locale. L'episodio è iniziato poco dop - facebook.com Vai su Facebook
Ha la moglie ebrea: concerto annullato per Robbie Williams il 7 ottobre - Per ragioni di sicurezza, le autorità turche hanno deciso di annullare il concerto di Istanbul. Secondo msn.com
Robbie Williams, Istanbul cancella il suo concerto per «ragioni di sicurezza» - Il concerto di Robbie Williams a Istanbul, in programma il prossimo 7 ottobre, è stato cancellato dalle autorità turche per ragioni di «pubblica sicurezza», nel timore di rischi dovuti al suo passato ... Si legge su msn.com