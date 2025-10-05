Ha fatto finta di sistemare il suo bagaglio ma ha preso la mia valigia e si è dileguato a Rogoredo Spero che il ricavato del furto vada in medicine | lo sfogo di Giorgia Palmas
“Partita da Milano in direzione Roma un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi”: così Giorgia Palmas racconta con sgomento il furto subito. La ex velina non è la sola a essere stata derubata in viaggio e le tecniche usate dai malviventi sono sempre più varie ( ne abbiamo parlato qui), per questo è necessaria la massima attenzione anche se, certo, molte volte non basta. E sempre in una Instagram story, Palmas si sfoga: “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo. Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
