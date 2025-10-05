Ha detto sì Fagnani che colpaccio per il debutto di Belve | arriva Maria De Filippi quando ci sarà l’intervista-evento
Programmi Tv, dopo anni di corteggiamento mediatico, Francesca Fagnani potrebbe presto realizzare a Belve uno dei suoi sogni professionali: intervistare Maria De Filippi. Secondo quanto anticipato da Adnkronos, la conduttrice di C’è posta per te e Amici avrebbe detto finalmente “sì” alla regina di Belve, pronta a tornare su Rai 2 dal 28 ottobre. ARRIVA IL "SÌ" DI MARIA A FRANCESCA FAGNANI Clamoroso: dopo alcuni "no", arriva l'atteso sì: Maria De Filippi aprirà la nuova stagione di #Belve dal 28 Ottobre su Rai 2. ( @Adnkronos ) #AscoltiTv #tusiquevales #amici25 pic.twitter.comIrwACA0lnS — (@Boomerissima) October 4, 2025 Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di uno degli incontri televisivi più attesi degli ultimi anni: due figure forti, diverse per stile e linguaggio, ma accomunate da un tratto comune — il totale controllo della scena. 🔗 Leggi su Tvzap.it
