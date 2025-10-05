Ha detto sì A Belve l’intervista-evento che Fagnani aspettava da anni
Dopo anni di corteggiamento televisivo, Francesca Fagnani può finalmente esultare: Maria De Filippi sarebbe pronta a sedersi sulla poltrona più temuta della TV, quella di Belve. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la regina di C’è posta per te e Amici avrebbe detto il suo attesissimo “sì” alla collega di Rai 2, che tornerà in onda dal 28 ottobre. Una notizia che ha subito acceso i riflettori: due donne simbolo della televisione italiana, due stili opposti ma un unico tratto distintivo – il controllo assoluto della scena. Al momento, nessuna delle due ha confermato ufficialmente, ma il loro silenzio strategico è già una mossa da manuale per alimentare l’attesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: detto - belve
Michele Morrone sul circolino degli attori: “Ripeterei quanto detto a Belve. Giorgia Meloni mi ha ringraziato”
Prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Belve: Belen Rodriguez ha detto sì
Queen Mary "ha detto sì": quando l'intervista a Belve con Fagnani
Maria #DeFilippi "ha detto sì": quando l'intervista a #Belve con #FrancescaFagnani https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/10/05/news/maria-de-filippi-quando-intervista-a-belve-francesca-fagnani-tv-rai-44416137/… - X Vai su X
Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre - Francesca Fagnani ha annunciato il ritorno di Belve, a seguire ci saranno due appuntamenti con lo spin- Secondo msn.com