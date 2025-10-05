Ha detto sì A Belve l’intervista-evento che Fagnani aspettava da anni

Dopo anni di corteggiamento televisivo, Francesca Fagnani può finalmente esultare: Maria De Filippi sarebbe pronta a sedersi sulla poltrona più temuta della TV, quella di Belve. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la regina di C’è posta per te e Amici avrebbe detto il suo attesissimo “sì” alla collega di Rai 2, che tornerà in onda dal 28 ottobre. Una notizia che ha subito acceso i riflettori: due donne simbolo della televisione italiana, due stili opposti ma un unico tratto distintivo – il controllo assoluto della scena. Al momento, nessuna delle due ha confermato ufficialmente, ma il loro silenzio strategico è già una mossa da manuale per alimentare l’attesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

