Guzman | Il debito è una trappola per i Paesi poveri necessario riformare il sistema

Firenzetoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martin Guzman, professore alla Columbia University e ministro dell’Economia in Argentina dal 2019 al 2022, ha lavorato al Rapporto Giubilare sul debito che è stato presentato nel corso della giornata conclusiva del settimo Festival Nazionale dell’Economia civile a Firenze. Fra i temi principali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Guzman: "Il debito è una trappola per i Paesi poveri, necessario riformare il sistema"

