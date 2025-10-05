Guida arbitra Juve-Milan nel 2013 fece saltare i nervi di Conte
Sarò Guida ad arbitrare il big match di questa sera tra Juve e Milan. Nel suo curriculum ci sono 209 partite in Serie A, ma è un numero condizionato dall’infortunio nella stagione scorsa, ovvero uno strappo muscolare e una tendinite che lo costretto a saltare sei mesi di attività. Guida in carriera ha diretto Milan-Juventus e non si sono mai state polemiche particolari: 2-0 per i bianconeri nella stagione 201314, 4-2 per i rossoneri nell’estate del 2020, a porte chiuse causa Covid. Una partita che ha tanti incroci soprattuto per il passato di Allegri nei bianconeri. Tra le curiosità relative all’arbitro c’è da ricordare la sfuriata di Antonio Conte, attuale arbitro del Napoli, in occasione di un Juventus-Genoa 1-1 del 26 gennaio 2013. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
