Guerrini e Prusak sbancano Madeira

Arezzonotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria pesante quella di Gass Racing nell'isola di Madeira. Per riaprire la Bridgestone FIA Ecorally Cup serviva vincere e così è stato. Guerrini e Prusak, in gara con la Kia E-Niro di Gass Racing e portacolori della Repubblica di San Marino, si sono aggiudicati una gara difficile, corsa con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerrini - prusak

Guerrini e Prusak viceré di Scozia

Una foratura mette a rischio il mondiale di Guerrini e Prusak

Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale

Cerca Video su questo argomento: Guerrini Prusak Sbancano Madeira