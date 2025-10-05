Guerrini e Prusak sbancano Madeira
Vittoria pesante quella di Gass Racing nell'isola di Madeira. Per riaprire la Bridgestone FIA Ecorally Cup serviva vincere e così è stato. Guerrini e Prusak, in gara con la Kia E-Niro di Gass Racing e portacolori della Repubblica di San Marino, si sono aggiudicati una gara difficile, corsa con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: guerrini - prusak
Guerrini e Prusak viceré di Scozia
Una foratura mette a rischio il mondiale di Guerrini e Prusak
Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale
Riso dolce-amaro per Guerrini e Prusak, portacolori di San Marino e FAMS al China EcoRally - facebook.com Vai su Facebook