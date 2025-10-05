MILANO – Se tre indizi fanno una prova, è la prova di una piazza sempre meno leggibile e sempre più eterogenea. Una piazza, almeno una parte di essa, che spesso pare orientata dall’ondata social del momento e non (o non soltanto) dalla causa che la muove; e che a volte si fa violenta e teppista in scia a un’avanguardia semisconosciuta a chi mappa quotidianamente la galassia dell’antagonismo. Gli indizi arrivano da tre delle manifestazioni pro Palestina andate in scena a Milano nelle ultime due settimane: quella del 22 settembre terminata con l’ assalto alla Centrale, quella dello sciopero generale di venerdì conclusa con la guerriglia in tangenziale est e quella improvvisata qualche ora dopo in corso Buenos Aires. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Guerriglieri, ragazzini e 'sciure' in bicicletta: anatomia delle proteste Pro Pal a Milano (con meno centri sociali e più social)