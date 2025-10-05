Guerra Ucraina missili su Leopoli | 4 morti Raid russo sfiora treno con 110 attivisti italiani
Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a Leopoli, colpita da un massiccio attacco di missili e droni russi. La città ha subito incendi e blackout parziali, mentre i trasporti pubblici sono sospesi. La Polonia ha alzato in volo aerei per proteggere lo spazio aereo. L’ultimo raid russo ha sfiorato anche un convoglio con 110 attivisti italiani del MEAN, di ritorno dalla decima missione in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
