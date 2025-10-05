Gubbio–Pontedera 1-1 | una partita di episodi tra tensione e rimpianti

Corrieretoscano.it | 5 ott 2025

GUBBIO – Una sfida combattuta e nervosa, decisa più dal destino che dalle giocate. Al “Barbetti” finisce 1-1 tra Gubbio e Pontedera, in una gara dove a segnare sono state soprattutto le deviazioni e gli episodi. Il Pontedera parte meglio, mostra equilibrio e personalità e trova il vantaggio al 40’. Su una punizione tagliata di Ladinetti, il difensore Zallu devia nella propria porta, spiazzando il portiere Bagnolini. Un episodio sfortunato per il Gubbio, ma anche il frutto della costante pressione dei granata. In precedenza, era stato annullato un gol a Ianesi dopo la revisione al FVS per un tocco di mano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

