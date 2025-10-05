Gubbio-Pontedera 1-1 | punto prezioso per i granata

Gubbio (Perugia), 5 ottobre 2025 – Un buon Pontedera, il migliore di queste prime 8 giornate per interpretazione della partita, è uscito con un punto da Gubbio che gli consente di salire a quota 8 e di prepararsi al meglio per la difficilissima trasferta di Ascoli, domenica prossima. L'1-1 ottenuto in terra umbra al termine di una partita giocata su buoni ritmi è nato prima da un'autorete di Zallu al tramonto del primo tempo: punizione di Ladinetti, testa di Vona e sinistro nella propria porta del difensore nel tentativo di allontanare la palla. E' stato il primo gol segnato dalla squadra di Menichini nel primi 45'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

