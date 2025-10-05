Gubbio-Pontedera 1-1 | punto prezioso per i granata
Gubbio (Perugia), 5 ottobre 2025 – Un buon Pontedera, il migliore di queste prime 8 giornate per interpretazione della partita, è uscito con un punto da Gubbio che gli consente di salire a quota 8 e di prepararsi al meglio per la difficilissima trasferta di Ascoli, domenica prossima. L'1-1 ottenuto in terra umbra al termine di una partita giocata su buoni ritmi è nato prima da un'autorete di Zallu al tramonto del primo tempo: punizione di Ladinetti, testa di Vona e sinistro nella propria porta del difensore nel tentativo di allontanare la palla. E' stato il primo gol segnato dalla squadra di Menichini nel primi 45'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#SerieC gr.B Juventus NextGen-Ravenna 2-4 Carpi-Perugia 2-0 Forlì-Guidonia 1-0 Gubbio-Pontedera 1-1 league table (top5) 1? Arezzo 21 2? Ravenna 21 3? Ascoli 20 4? Sambenedettese 14 5? Ternana 13 #calcio #football - X Vai su X
A chiudere il quadro degli impegni delle umbre di serie C il Gubbio che domani sera, alle 20,30, ospiterà il Pontedera. Rosa al completo per Di Carlo che esprime grande fiducia in vista della sfida del Barbetti Vai su Facebook
Pari per il Gubbio contro il Pontedera: 1-1 - 1 il posticipo dell'ottava giornata fra Gubbio e Pontedera: un match curiosamente caratterizzato da un autogol per parte (a quello dell'eugubino Zallu al 40' del primo tempo fa il paio la de ... Si legge su rainews.it
