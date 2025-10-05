Gubbio-Pontedera 1-1 | Carraro e una deviazione evitano agli umbri la prima sconfitta stagionale casalinga
Gubbio (Perugia), 5 ottobre 2025 – Non è il miglior periodo del Gubbio e la gara interna con il Pontedera lo conferma. La prestazione dei rossoblù è ancora una volta sottotono, ma nonostante questo la squadra di Domenico Di Carlo trova comunque un punto utile a muovere la classifica e a guardare con fiducia alla trasferta di Arezzo. Carlo sceglie il 3-4-1-2 con l’inedita coppia La Mantia-Tommasini, ma è Menichini a sorprendere perché opta per lo stesso modulo schierandosi a specchio. Quello che ne esce è una partita bloccata e che vive di sparuti episodi. All’8° il mancino di Tentardini viene ribattuto, poco dopo il quarto d’ora il buon tentativo di Tommasini, deviato dalla difesa avversaria, esce di pochi centimetri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
