Guardiola elogia i progressi della città ma frustrata per lesioni a Rodri

2025-10-05 22:39:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City si è diretto nella pausa internazionale con una vittoria per 1-0 su Brentford, ma Pep Guardiola è stato lasciato con emozioni contrastanti dopo aver perso il centrocampista chiave Rodri a causa di un infortunio. La vittoria al Gtech Community Stadium ha chiuso quello che Guardiola ha descritto come un “buon mese” per il suo fianco, con il club che mostrava segni di riscoprire la loro forma dopo un inizio difficile della stagione. Nonostante un display del primo tempo dominante, City non è stata in grado di estendere il loro vantaggio oltre lo sciopero dei primi di Erling Haaland-qualcosa che il direttore ha ammesso li ha lasciati vulnerabili mentre Brentford ha spinto in ritardo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com