gruppo donne di noi moderati taglieri lascia

Alessandra Taglieri lascia la presidenza del Gruppo Donne del partito Noi Moderati. "Le mie dimissioni – scrive in una nota: non hanno nulla a che fare con dinamiche personali né con risultati elettorali: ho sempre interpretato il mio ruolo con spirito di servizio, con la volontà di dare voce e spazio alle donne all’interno di un progetto politico che pensavo potesse realmente valorizzare il contributo femminile, anche nei ruoli decisionali. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data – continua –. In questi anni ho lavorato con determinazione per costruire una rete, per dare un’identità forte e propositiva al nostro gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

