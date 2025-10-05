Gruppo donne di Noi Moderati Taglieri lascia

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Taglieri lascia la presidenza del Gruppo Donne del partito Noi Moderati. "Le mie dimissioni – scrive in una nota: non hanno nulla a che fare con dinamiche personali né con risultati elettorali: ho sempre interpretato il mio ruolo con spirito di servizio, con la volontà di dare voce e spazio alle donne all’interno di un progetto politico che pensavo potesse realmente valorizzare il contributo femminile, anche nei ruoli decisionali. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data – continua –. In questi anni ho lavorato con determinazione per costruire una rete, per dare un’identità forte e propositiva al nostro gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gruppo donne di noi moderati taglieri lascia

© Ilrestodelcarlino.it - Gruppo donne di Noi Moderati,. Taglieri lascia

In questa notizia si parla di: gruppo - donne

«Che belle le vostre donne, specialmente quelle in carne», il gruppo Facebook in cui uomini pubblicano foto intime delle proprie mogli a loro insaputa

Cosa c’è di vero nella storia di Mia Moglie, il gruppo Facebook dove si condividono foto di donne senza consenso

Dopo migliaia di segnalazioni, Meta chiude il gruppo Facebook “Mia moglie”: 32mila iscritti si scambiavano foto di donne

gruppo donne moderati taglieriGruppo donne di Noi Moderati,. Taglieri lascia - Alessandra Taglieri lascia la presidenza del Gruppo Donne del partito Noi Moderati. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Donne Moderati Taglieri