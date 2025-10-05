Grottolella celebra la Festa degli Animali | una giornata di sensibilizzazione e partecipazione
Oggi, 5 ottobre, si è celebrata a piazza Municipio a Grottolella la giornata degli animali con la collaborazione dell'Associazione ENPA e la partecipazione di numerosi cittadini e attivisti. L'iniziativa ha visto il patrocinio del Comune di Grottolella.Tutela e benessere animale al centro della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il primo settembre tra Picarelli e Grottolella, in località Tropeani, una strada di passaggio, che conduce in vari comuni tra Avellino e Benevento, un’auto ha preso a bordo una barboncina toy color champagne. La cagnolina era a pochi metri da casa. Nella s - facebook.com Vai su Facebook
