Grottolella celebra la Festa degli Animali | una giornata di sensibilizzazione e partecipazione

Oggi, 5 ottobre, si è celebrata a piazza Municipio a Grottolella la giornata degli animali con la collaborazione dell'Associazione ENPA e la partecipazione di numerosi cittadini e attivisti. L'iniziativa ha visto il patrocinio del Comune di Grottolella.Tutela e benessere animale al centro della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

grottolella celebra festa animaliGrottolella celebra la Giornata degli Animali - Il Comune di Grottolella aderisce alla Giornata degli Animali, promossa dall’ENPA, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul rispetto, la tutela e la cura degli animali d’affezione. irpinianews.it scrive

