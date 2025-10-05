Grosso masso cade sulla carreggiata | strada chiusa al traffico

Tempo di lettura: 2 minuti Solo un miracolo ha evitato che la caduta di un grosso masso sulla carreggiata della Strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, provocasse una tragedia in una domenica pomeriggio di pioggia. L'episodio si è verificato all'altezza del km 6+600, all'uscita della galleria Mingardo, lungo un'arteria che rappresenta un'importante via di Protezione Civile per il collegamento del territorio di Camerota con la fascia costiera. Constatato il grave pericolo per la pubblica incolumità, il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente con la quale dispone la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale del tratto compreso tra il km 6+300 e il km 6+800, l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.

Morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo nel Piave. Schiacciata da un grosso masso

Morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo nel Piave. Schiacciata da un grosso masso. Ferita una coetanea

Gaia De Gol morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo nel Piave. Schiacciata da un grosso masso

