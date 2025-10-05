Grifone vince e vola in vetta Decisivo il gol di Marzierli

CITTÀ DI CASTELLO Grazie a un gol di Marzierli a inizio ripresa, il Grosseto supera il Trestina e conquista 3 punti che per una sera gli valgono il primato solitario in classifica. Gli umbri ripropongono la stessa formazione scesa in campo nell’ultima gara, mentre rispetto al match contro il Camaiore sono ben 5 le novità nelle fila degli ospiti, con l’allenatore Paolo Indiani che cambia soprattutto a centrocampo (confermato soltanto Sabelli, con Della Latta che giostra da mediano) e nel reparto avanzato, dove propone il tridente offensivo Regoli-Marzierli-Benedetti. Il primo tentativo è dei locali (Mercuri calcia alto dopo 4’), ma sino al 20’ il match scorre sui binari di un sostanziale equilibrio, senza alcun sussulto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

