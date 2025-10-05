Greta Thunberg vuole lo show rifiuta l’espulsione per finire davanti al giudice | il mondo applaude o sbraita a comando

Greta, Gaza e pidocchi: delirio in mare aperto e teatrino da tribunale per la reginetta del clima Mi sveglio con un mal di testa causato da troppo caffè turco e zero pazienza per il teatrino globale — e chi ti trovo nei titoli? Greta, di nuovo. La Giovanna d’Arco del clima s’è imbarcata su un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Greta Thunberg vuole lo show, rifiuta l’espulsione per finire davanti al giudice: il mondo applaude o sbraita a comando

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori

Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»

Greta Thunberg e attivisti Flotilla "umiliati e maltrattati", Israele smentisce: "Menzogne" - X Vai su X

L'attivista ambientalista Greta Thunberg ha dichiarato ad alcuni funzionari svedesi di essere sottoposta a duri trattamenti in custodia, da parte di Israele ? https://shorturl.at/IgvAp - facebook.com Vai su Facebook

“Maltrattamenti a Greta Thunberg e agli altri della Flotilla? Menzogne”: Israele prova a negare le decine di testimonianze - Il ministero degli Esteri israeliano contesta le testimonianze degli attivisti rilasciati, tra il giornalista del Fatto ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Greta Thunberg e i detenuti Hamas-Sumud: Israele smentisce accuse di maltrattamenti - Il ministero degli Esteri israeliano ha smentito con fermezza le accuse di maltrattamenti a carico di Greta Thunberg e degli altri detenuti della flottiglia Hamas- Secondo msn.com