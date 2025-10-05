Greta Thunberg liberata costretta a baciare bandiera israeliana e rinchiusa in una cella piena di cimici

Greta Thunberg, arrestata durante la missione umanitaria di Flottila diretta a Gaza, ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici: "Senza cibo né acqua". La denuncia degli attivisti turchi: "L'hanno obbligata a baciare la bandiera israeliana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

