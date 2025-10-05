Greta Thunberg la Global Sumud Flotilla e il Medio Oriente | come in Israele spaccano le ossa dell' attivista

Dalla barchetta umanitaria al crash diplomatico: quando la realtà picchia più duro di un meme di Elon Musk Attenzione: quello che segue non è un resoconto oggettivo. È una discesa a testa in giù in uno dei viaggi più surreali del nostro tempo, con Greta Thunberg nel ruolo di Cappuccetto Rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

greta thunberg global sumud“Picchiata e umiliata”: Greta Thunberg denuncia violenze durante la detenzione in Israele (Irina Smirnova) - L’arresto di Greta Thunberg dopo la partecipazione alla flottiglia umanitaria “Global Sumud” diretta verso Gaza sta scuotendo l’opinione pubblica mondiale. Secondo farodiroma.it

greta thunberg global sumud"Ha dovuto baciare la bandiera di Israele": Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici - L'attivista ha raccontato alle autorità svedesi le difficoltà che sta vivendo in cella. Da today.it

