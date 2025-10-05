Greta Thunberg Israele smentisce maltrattamenti
“Le affermazioni sui maltrattamenti di Greta Thunberg e di altri detenuti della ‘Flotilla Hamas-Sumud’ sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati”. Lo ha scritto in un post su X il ministero degli Esteri israeliano. “È interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia “, si legge ancora. “Greta non ha nemmeno presentato reclamo alle autorità israeliane per nessuna di queste accuse ridicole e infondate, perché non si sono mai verificate”, conclude il post. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
