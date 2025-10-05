Greta Thunberg Israele smentisce maltrattamenti

Lapresse.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le affermazioni sui maltrattamenti di Greta Thunberg e di altri detenuti della ‘Flotilla Hamas-Sumud’ sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati”. Lo ha scritto in un post su X il ministero degli Esteri israeliano. “È interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione e hanno insistito per prolungare la loro permanenza in custodia “, si legge ancora. “Greta non ha nemmeno presentato reclamo alle autorità israeliane per nessuna di queste accuse ridicole e infondate, perché non si sono mai verificate”, conclude il post. 🔗 Leggi su Lapresse.it

greta thunberg israele smentisce maltrattamenti

© Lapresse.it - Greta Thunberg, Israele smentisce maltrattamenti

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori

Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»

Greta Thunberg e i detenuti Hamas-Sumud: Israele smentisce accuse di maltrattamenti - Il ministero degli Esteri israeliano ha smentito con fermezza le accuse di maltrattamenti a carico di Greta Thunberg e degli altri detenuti della flottiglia Hamas- msn.com scrive

greta thunberg israele smentisceIsraele, 'maltrattamenti su Greta? Sfacciate menzogne' - "Le affermazioni riguardanti i maltrattamenti di Greta Thunberg e di altri detenuti della flottiglia Hamas- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Israele Smentisce