Greta Thunberg in carcere Israele | Maltrattamenti? Dagli attivisti sfacciate menzogne

Il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu replica duramente alle accuse che sono state mosse in queste ore. Tel Aviv nega qualsiasi maltrattamento ai danni di Greta Thunberg e degli altri attivisti che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla."Accuse ridicole. 🔗 Leggi su Today.it

