Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera di Israele | il trattamento della attivista diventa un caso

Il raccondo di un giornalista turco: l'ambientalista svedese tenuta in piedi per ore dai soldati israeliani e disidratata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera di Israele»: il trattamento della attivista diventa un caso

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori

Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»

Flotilla, rientrano 26 italiani. “Greta Thunberg umiliata” - X Vai su X

A poco a poco che stanno rientrando nei propri Paesi, emergono delle testimonianze sconvolgenti, raccapriccianti di come Israele ha trattato i membri dell’equipaggio della Flotilla e, in particolare, Greta Thunberg. Sconvolgente la testimonianza del giornalista - facebook.com Vai su Facebook

Greta Thunberg liberata, “costretta a baciare bandiera israeliana e rinchiusa in una cella piena di cimici” - Greta Thunberg, arrestata durante la missione umanitaria di Flottila diretta a Gaza, ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici ... Da fanpage.it

«Greta Thunberg disidratata, la sua cella è infestata di cimici», «costretta a baciare la bandiera israeliana»: le accuse a Israele per il trattamento riservato all'attivista - Un giornalista turco denuncia: «Greta Thunberg è stata bendata, ammanettata, trascinata per terra e costretta a baciare la bandiera israeliana». Riporta msn.com