Grealish Lavels Crystal Palace mentre Burnley e Wolves rimangono nei guai

Crystal Palace ha perso l'occasione di andare secondo in Premier League dopo aver visto la loro lunga corsa imbattuta finire all'Everton questo pomeriggio. La squadra di Oliver Glasner ha portato 1-0 allo stadio di Hill Dickinson grazie al secondo gol della settimana di Daniel Munoz, ma non potevano aggrapparsi nonostante il boss di gioco per lunghi periodi. Tyrick Mitchell ha colpito il legno e il difensore di Everton Jake O'Brien ha eliminato la linea da Jean-Philippe Mateta. Mateta ha anche sparato dopo che Ismaila Sarr aveva fatto il giro di Jordan Pickford, facendo la sua 300esima apparizione in Premier League per i Toffees.