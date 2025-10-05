Grealish Lavels Crystal Palace mentre Burnley e Wolves rimangono nei guai
2025-10-05 17:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Crystal Palace ha perso l’occasione di andare secondo in Premier League dopo aver visto la loro lunga corsa imbattuta finire all’Everton questo pomeriggio. La squadra di Oliver Glasner ha portato 1-0 allo stadio di Hill Dickinson grazie al secondo gol della settimana di Daniel Munoz, ma non potevano aggrapparsi nonostante il boss di gioco per lunghi periodi. Tyrick Mitchell ha colpito il legno e il difensore di Everton Jake O’Brien ha eliminato la linea da Jean-Philippe Mateta. Mateta ha anche sparato dopo che Ismaila Sarr aveva fatto il giro di Jordan Pickford, facendo la sua 300esima apparizione in Premier League per i Toffees. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: grealish - lavels
Calciomercato – Crystal Palace, tutto su Grealish se parte Zaha - Con il futuro di Wilfried Zaha sempre più in bilico, il Crystal Palace sta già pensando ai possibili sostituti. Scrive tuttomercato24.com
Crystal Palace su Grealish per il dopo Zaha - Secondo il Daily Mail, l'erede può essere Jack Grealish dell'Aston Villa. Secondo calciomercato.com