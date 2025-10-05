Grazia al GF urla contro Domenico | Sono qui per dare leggerezza alla mia vita di mer*a e racconta il suo passato

Grazia e Domenico hanno discusso animatamente al Grande Fratello quando il concorrente ha provocato la sua inquilina dichiarandole: "Non sai fare niente per più di 2 minuti?". Lei ha sbottato: "Ma come ti permetti? Maleducato" ha commentato prima di sfogarsi in lacrime sui traumi vissuti in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it