Grazia al GF urla contro Domenico | Sono qui per dare leggerezza alla mia vita di mer*a e racconta il suo passato
Grazia e Domenico hanno discusso animatamente al Grande Fratello quando il concorrente ha provocato la sua inquilina dichiarandole: "Non sai fare niente per più di 2 minuti?". Lei ha sbottato: "Ma come ti permetti? Maleducato" ha commentato prima di sfogarsi in lacrime sui traumi vissuti in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: grazia - urla
Tensione per il corteo Pro Palestina: ferite due persone. Urla e spintoni nel faccia a faccia con i poliziotti in tenuta antisommossa - facebook.com Vai su Facebook
Rode tantissimo ma la Roma mi è piaciuta, abbiamo difeso male sulle uniche 3 palle che gli abbiamo dato, Viens avrebbe potuto segnare un paio di gol, partita dominata e persa, succede. Cara #Sky c'erano 2 squadre italiane eh, anche meno urla grazie #AS - X Vai su X
GF, Domenico a Grazia: 'Non riesci a fare niente nella vita', lei: 'Ma come ti permetti?' - Nel pomeriggio di oggi, al GF è scoppiata un'accesa lite tra Domenico D'Alterio e Grazia Kendi. Come scrive it.blastingnews.com
Grazia Kendi, sfogo choc al Grande Fratello 2025: “Sono una serpe”/ “Stanca dei vostri insulti” - Dalle accuse di menefreghismo alle lacrime notturne, la concorrente più discussa non vuole arrendersi. Scrive ilsussidiario.net