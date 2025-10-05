Gravi condizioni della strada Armo-Santa Venere Oipa | Serve un intervento urgente di messa in sicurezza

Reggiotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le guardie eco-zoofile ambientali dell’Oipa, coordinate dal referente territoriale Andrea Marino, hanno svolto nei giorni scorsi un servizio di monitoraggio e controllo lungo la strada che collega via Armo-Santa Venere,L’ispezione, condotta nell’ambito delle attività di vigilanza ambientale e di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gravi - condizioni

Coltellate in strada a Milano. Arresto convalidato per i due adolescenti, la vittima 32enne è ancora in gravi condizioni

Incidente a Lido di Camaiore, scontro auto-scooter: giovane in gravi condizioni

Incidente tra auto e scooter, 17enne ricoverata in gravi condizioni

gravi condizioni strada armoDolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata sulla strada con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al... - Scaricata da un'auto con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Da msn.com

Agguato a Sant'Anastasia, 50enne ricoverato in gravi condizioni a Villa Betania - La violenza è proseguita anche all’esterno dello stadio, dove diversi scooter hanno seguito e aggredito i tifosi gialloverdi: una Fiat Panda è stata colpita da pietre con distruzione del lunotto ... Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Gravi Condizioni Strada Armo