Grave incidente per l' ex Juve Elia | la sua Lamborghini distrutta lui illeso Cos' è successo
L'ex calciatore olandese ha dichiarato che l'auto davanti a lui si è fermata improvvisamente e lui ha sbandato, nel tentativo di frenare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
grave - incidente
Brutto spavento per Eljero Elia, ex ala della nazionale olandese e con un passato anche alla Juventus, dove fece parte della rosa che conquistò.
