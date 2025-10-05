Grave incidente per l' ex Juve Elia | la sua Lamborghini distrutta lui illeso Cos' è successo

5 ott 2025

L'ex calciatore olandese ha dichiarato che l'auto davanti a lui si è fermata improvvisamente e lui ha sbandato, nel tentativo di frenare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grave incidente per l'ex Juve Elia: la sua Lamborghini distrutta, lui illeso. Cos'è successo

