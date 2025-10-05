Grande Mostra sugli Impressionisti scende in campo direttamente la curatrice
MESAGNE - La Grande Mostra “Negli anni dell'Impressionismo Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà”, evento allestito nel castello normanno svevo di Mesagne, curato da Isabella Valente, docente nell'Università di Napoli Federico II, e organizzato da Micexperience Rete di Imprese, assieme. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
"La Grazia" di Paolo Sorrentino, film d'apertura della Mostra del Cinema convince, appassiona e sorprende. Un'opera notevole e un grande cast
Lo Stendardo volerà a New York. Al Met grande mostra su Raffaello
In mostra al Museo Nazionale del Risorgimento un secolo di grande Fotografia
Stiamo allestendo la nuova grande mostra!Belle Époque 15 Ottobre 2025 - 7 Aprile 2026 La Belle Époque è stata il tempo dei sogni, delle luci che brillavano sui boulevard, della vita elegante che respirava modernità. A Palazzo Blu, dal 15 ottobre 2025 al 7 ap
La prima grande mostra su Yayoi Kusama in Svizzera offrirà un viaggio immersivo nell'opera di una pioniera dei linguaggi artistici contemporanei, presentando più di 300 lavori realizzati nell'arco di oltre sette decenni di carriera creativa.
Mesagne, prosegue il boom di presenze dei gruppi organizzati alla Grande Mostra "Negli anni dell’Impressionismo..." - La curatrice Isabella Valente guida personalmente un gruppo di appassionati tra le sale del castello normanno- Da brindisisera.it