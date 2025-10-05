Grande Fratello Helena e Javier più uniti che mai | Sogniamo matrimonio e figli ma non vogliamo correre

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: "Abbiamo superato la crisi, ora sogniamo una famiglia". La coppia, nata nell'ultima edizione del Grande Fratello, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin.

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Javier Martinez, nuovo traguardo dopo il Grande Fratello: ecco cosa ha fatto - Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello dove si è messo in mostra per il suo grande self control e ... Scrive ilsipontino.net

Helena Prestes e Javier Martinez: «Sogniamo il matrimonio e una famiglia, già parliamo di nomi. Abbiamo superato un momento difficile» - Un amore nato sotto i riflettori del Grande Fratello, che continua ormai da otto mesi. Lo riporta msn.com