Grande Fratello Helena e Javier più uniti che mai | Sogniamo matrimonio e figli ma non vogliamo correre

Comingsoon.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: "Abbiamo superato la crisi, ora sogniamo una famiglia". La coppia, nata nell'ultima edizione del Grande Fratello, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Helena e Javier più uniti che mai: "Sogniamo matrimonio e figli, ma non vogliamo correre"

grande fratello helena javierJavier Martinez, nuovo traguardo dopo il Grande Fratello: ecco cosa ha fatto - Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello dove si è messo in mostra per il suo grande self control e ... Scrive ilsipontino.net

grande fratello helena javierHelena Prestes e Javier Martinez: «Sogniamo il matrimonio e una famiglia, già parliamo di nomi. Abbiamo superato un momento difficile» - Un amore nato sotto i riflettori del Grande Fratello, che continua ormai da otto mesi. Lo riporta msn.com

