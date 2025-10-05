Grande Fratello | come sta Giulio dopo l’incidente
Grande Fratello 2025: Giulio Carotenuto dopo l’incidente con la sigaretta, come sta il giovane concorrente. La nuova edizione del Grande Fratello si è accesa con colpi di scena fin dai primi giorni, e uno degli episodi più commentati riguarda Giulio Carotenuto. L’odontoiatra napoletano è stato protagonista di un incidente inaspettato: una sigaretta accesa, durante una conversazione con la concorrente Benedetta Stocchi, lo ha colpito accidentalmente all’occhio. Leggi anche Grande Fratello, acceso scontro. Una gieffina punge: “Sono una serpe” Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze gravi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
L’ex inquilina del "Grande Fratello" parla del marito, conosciuto nel 2004 all’interno del reality show - facebook.com Vai su Facebook
Scintille tra Grazia e Francesca: “Possiamo essere tutti più collaborativi?” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-faccia-a-faccia-tra-Grazia-e-Francesca… - X Vai su X
Giulio Carotenuto, incidente al Grande Fratello: Benedetta gli spegne sigaretta nell’occhio/ Corsa dal medico - Attimi di paura per Giulio Carotenuto al Grande Fratello: Benedetta Stocchi gli spegne una sigaretta nell'occhio e lui corre dal medico ... Scrive ilsussidiario.net
Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio - Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio e la produzione è costretta a chiamare un medico ... Riporta dilei.it