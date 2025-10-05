Grande Fratello | come sta Giulio dopo l’incidente

Grande Fratello 2025: Giulio Carotenuto dopo l’incidente con la sigaretta, come sta il giovane concorrente. La nuova edizione del Grande Fratello si è accesa con colpi di scena fin dai primi giorni, e uno degli episodi più commentati riguarda Giulio Carotenuto. L’odontoiatra napoletano è stato protagonista di un incidente inaspettato: una sigaretta accesa, durante una conversazione con la concorrente Benedetta Stocchi, lo ha colpito accidentalmente all’occhio. Leggi anche  Grande Fratello, acceso scontro. Una gieffina punge: “Sono una serpe” Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze gravi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

