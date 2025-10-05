Grande Fratello acceso scontro Una gieffina punge | Sono una serpe
Grande Fratello 2025: la casa più famosa d’Italia riaccende i riflettori e scontri, cosa sta accadendo in Casa. È tornato il Grande Fratello, e questa volta lo fa con una promessa precisa: riscoprire la verità dietro lo spettacolo. La Casa è sempre la stessa, ma l’anima del programma sembra cambiata. E a guidare questa nuova era del GF è una donna che conosce bene il linguaggio del pubblico e quello della televisione: Simona Ventura. Leggi anche Grande Fratello, sbocciano le prime incomprensioni: il faccia a faccia Nelle ultime ore Francesca e Grazia hanno avuto un’accesa discussione in Casa. La concorrente Francesca ha sbottato: “Abbiamo fatto la nottata tutti, a cucinare non vuoi cucinare, ma serve un po’ di collaborazione”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
L’ex inquilina del "Grande Fratello" parla del marito, conosciuto nel 2004 all’interno del reality show - facebook.com Vai su Facebook
Scintille tra Grazia e Francesca: “Possiamo essere tutti più collaborativi?” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-faccia-a-faccia-tra-Grazia-e-Francesca… - X Vai su X
Scontro acceso tra Francesca e Grazia: accuse, alleanze e nervi tesi nella Casa del GF - Nella Casa del Grande Fratello 2025 aumentano le tensioni tra concorrenti a causa della difficile prova budget e divergenze sulla collaborazione. serial.everyeye.it scrive
Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia - Il Grande Fratello non si smentisce mai: e bastano poche ore dall’ingresso dei concorrenti e già scoppiano le prime tensioni. Da comingsoon.it